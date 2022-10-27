Ґвалтівник 8-річної дівчинки на Київщині відправиться за ґрати на 15 років
За принципової позиції прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури судом апеляційної інстанції залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким чоловіка засуджено до найсуворішого покарання, передбаченого санкцією статті – 15 років позбавлення волі за ґвалтування 8-річної дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).
Подія сталася у серпні 2018 року на території одного із сіл Білоцерківського району. Тоді засуджений прийшов додому до знайомої, де знаходилися її діти.
Скориставшись відсутністю господарки, він схопив 8-річну дівчинку та відніс її до городу, де зґвалтував. Все відбулося на очах 5 – річного брата.
Всупереч невизнанню чоловіком своєї вини, прокурор у суді першої інстанції повністю довів його винуватість. У листопаді 2021 року Білоцерківський міськрайонний суд виніс йому вирок – 15 років позбавлення волі. Вказаний вирок сторона захисту оскаржила в апеляційному порядку.
В суді апеляційної інстанції прокурор навів переконливі доводи законності та обґрунтованості даного вироку, а також відповідності призначеного покарання тяжкості вчиненого злочину.
Заслухавши доводи сторін, Київський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, залишив без задоволення апеляційну скаргу захисника, а вирок суду першої інстанції без змін.Tweet