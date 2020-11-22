Солом’янський райсуд столиці призначив покарання чоловіку, який намагався вбити киянина

Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із них вдарив іншого ножем у груди. За скоєне фігурант проведе у в’язниці сім років та шість місяців.

Нагадаємо, що влітку 2018 року до чергової частини Солом’янського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію із парку «Орлятко» 33-річного киянина з ножовим пораненням. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група для встановлення усіх обставин події.

Правоохоронці з’ясували, що під час відпочинку до компанії чоловіків неодноразово підходив незнайомець із проханням пригостити його алкогольними напоями. Коли невідомому відмовили, він пішов геть, але за декілька хвилин повернувся і вдарив одного з чоловіків ножем у груди, після чого намагався втекти. Однак товариші потерпілого наздогнали його та викликали поліцію.

Зібравши усі необхідні матеріали, слідчий Солом’янського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вироком Солом’янського районного суду у місті Києві чоловіка засудили до семи років та шести місяців позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва