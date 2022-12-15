Ґвалтівник, який понад 10 років переховувався від правосуддя, отримав вирок

Оболонська окружна прокуратура міста Києва підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 44-річного чоловіка за фактом вчинення зґвалтування (ч.1 ст.152 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у грудні 2011 року обвинувачений обманом заманив до себе у квартиру молоду жінку та, застосувавши до неї фізичне насильство, зґвалтував.

Вирвавшись з рук злочинця, потерпіла повідомила про злочин правоохоронців. Проте затримати підозрюваного одразу не вдалося – чоловік вдався до втечі.

Понад 10 років зловмисник перебував у розшуку, проте не уникнув покарання. У 2021 році завдяки вжитим оперативно-розшуковим заходам правоохоронцям вдалося встановити його місцезнаходження та затримати на території Бориспільського району Київщини, де він переховувався.

За якісного підтримання публічного обвинувачення вироком Оболонського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до покарання у виді 4 років 8 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура