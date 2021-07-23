Хабар у 1000 доларів за зняття арешту з майна: повідомлено про підозру держслужбовцю

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру провідному спеціалісту сектору аналітики та статистики одного із управлінь Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) за фактом зловживання впливом, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, встановлено, що у червні 2021 року між провідним спеціалістом та автослюсарем виник конфлікт через неначебто неналежний ремонт автомобіля державного службовця. У ході конфлікту провідний спеціаліст повідомив ремонтника, що віднині ремонт його автівок буде завжди безкоштовним.



Чоловік декілька разів відремонтував автомобілі провідного спеціаліста, а у подальшому відмовився від безкоштовного ремонту. Після відмови, вказаний службовець почав погрожувати ремонтнику накласти арешт на його рухоме майно, якщо чоловік не передасть йому хабар у сумі 1000 доларів США.



Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 червня 2021 року було накладено арешт на автомобіль потерпілого «ДЕО МАТІЗ». Провідний спеціаліст продовжував вимагати неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США та заспокоював потерпілого, що після отримання хабара арешт буде знятий, і чоловік зможе знову використовувати власне авто.

При особистій зустрічі провідного спеціаліста з ремонтником державний службовець повідомив, що чоловік повинен поїхати до його батька та віддати хабар.

22 липня 2021 року, відразу після одержання зазначеної суми неправомірної вигоди провідного спеціаліста сектору аналітики та статистики та його батька було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

23 липня 2021 року державному службовцю та його батьку повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури