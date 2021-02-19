Хабар у 2300 доларів за присвоєння групи інвалідності учаснику АТО — повідомлено про підозру ще одному медпрацівнику

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у межах розслідування кримінального провадження за фактом вимагання хабара з учасника АТО в Клініці амбулаторної допомоги Національного військово-медичного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» повідомлено про підозру ще одному медпрацівнику (ч. 4 ст. 368-4 КК України).

Нагадаємо, 15 грудня 2020 року правоохоронці викрили «на гарячому» лікаря вказаної Клініки під час одержання 2300 доларів США від учасника АТО за видачу йому довідки про встановлення 2-ої групи інвалідності, отриманої внаслідок участі у бойових діях.

У ході проведення досудового розслідування встановлено причетність ще одного працівника Клініки до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме лікаря ординатора, яка у змові з іншою підозрюваною за грошову винагороду обіцяла вирішити питання щодо встановлення заявнику групи інвалідності.

Наразі досудове розслідування триває.

Викриття корупційного злочину проводилося прокурорами спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві, та Головним оперативним управлінням ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура