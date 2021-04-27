Підозрюваний у вбивстві Анара Мамедова в Дніпрі був призером юнацької Олімпіади з боротьби — ЗМІ

Стала відома особистість кілера, який розстріляв водія Land Cruiser 200.

Ним виявився громадянин Азербайджану, 27-річний Джаббар Юсиф. Чоловік займався греко-римською боротьбою, брав перемоги в чемпіонаті Азербайджану, на першостях світу та Європи, а в 2014 році навіть брав участь у Других Юнацьких літніх Олімпійських іграх і завоював срібло.

Пізніше він виступав на різних російських турнірах за Росію.

Але за два місяці до вбивства, 28 лютого 2021 року в Києві біля станції метро «Палац Україна» Джабара Юсиф затримали копи. Увагу поліції молодик нібито привернув, коли покидав салон запаркованого неподалік Mercedes і раптом занервував.

З судових матеріалів випливає, що при появі «копів» чоловік витягнув з кишені куртки пістолет системи «Макарова» і намагався позбутися від нього, кинувши під сусіднє авто. Пістолет був викрадений в 2014 з військової частини в Криму. // Вартові еспресо