В Харькове психбольного разыскивают за жестокое убийство матери

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В Харькове полицейские разыскивают мужчину по подозрению в убийстве матери.

Об этом сообщили УНН правоохранители.

В Харькове разыскивают мужчину за жестокое убийство матери

Тело женщины, 1946 года рождения, обнаружили в ее квартире. На теле покойной множественные ножевые ранения спины, грудной клетки, лица и шеи.

В совершении убийства подозревают сына покойной, мужчины 1971 года рождения, который находился на учете в психиатрической больнице.

В рамках расследования умышленного убийства устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

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