В Харькове психбольного разыскивают за жестокое убийство матери
В Харькове полицейские разыскивают мужчину по подозрению в убийстве матери.
Об этом сообщили УНН правоохранители.
Тело женщины, 1946 года рождения, обнаружили в ее квартире. На теле покойной множественные ножевые ранения спины, грудной клетки, лица и шеи.
В совершении убийства подозревают сына покойной, мужчины 1971 года рождения, который находился на учете в психиатрической больнице.
В рамках расследования умышленного убийства устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.Tweet