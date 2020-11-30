Хабар в особливо великих розмірах, рейдерське захоплення підприємства та вимагання ₴13,5 млн. за його повернення 

До суду направлено обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного із міжрегіональних відділів Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України, директора підприємства у сфері добувної та гірничої промисловості, директора фінансової компанії та її уповноваженої особи.

Слідством встановлено, що посадовець Держгеонадр за пособництвом вище вказаних осіб, вимагав та одержав неправомірну вигоду у директора гірничого кар’єру у Житомирській області за невжиття ним заходів державного контролю за наслідками проведення планової перевірки у сфері використання корисних копалин у розмірі 30 000 доларів США.

Згодом, з метою реалізації приховування своїх злочинних дій, до схеми залучили директора фінансової компанії та її уповноважену особу. Ті, у свою чергу, організували рейдерське захоплення майнових прав вказаного підприємства, а за їх повернення вимагали 13 500 000 грн.

Таким чином, з грудня 2018 року по червень 2019 року для захоплення підприємства були вчинені завідомо безпідставні правочини, реєстраційні дії внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства.

У червні 2019 року всіх учасників злочинної схеми затримано під час отримання наступних сум: 390 000 доларів США за повернення часток статутного капіталу та 25 000 доларів США за вирішення питань щодо невжиття заходів державного контролю з боку посадових осіб Держгеонадр України. Окрім цього, 5 000 доларів США обвинуваченим у справі, за їх вимогою, було передано раніше.