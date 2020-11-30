Хабар в особливо великих розмірах, рейдерське захоплення підприємства та вимагання ₴13,5 млн. за його повернення
До суду направлено обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного із міжрегіональних відділів Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України, директора підприємства у сфері добувної та гірничої промисловості, директора фінансової компанії та її уповноваженої особи.
Слідством встановлено, що посадовець Держгеонадр за пособництвом вище вказаних осіб, вимагав та одержав неправомірну вигоду у директора гірничого кар’єру у Житомирській області за невжиття ним заходів державного контролю за наслідками проведення планової перевірки у сфері використання корисних копалин у розмірі 30 000 доларів США.
Згодом, з метою реалізації приховування своїх злочинних дій, до схеми залучили директора фінансової компанії та її уповноважену особу. Ті, у свою чергу, організували рейдерське захоплення майнових прав вказаного підприємства, а за їх повернення вимагали 13 500 000 грн.
Таким чином, з грудня 2018 року по червень 2019 року для захоплення підприємства були вчинені завідомо безпідставні правочини, реєстраційні дії внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства.
У червні 2019 року всіх учасників злочинної схеми затримано під час отримання наступних сум: 390 000 доларів США за повернення часток статутного капіталу та 25 000 доларів США за вирішення питань щодо невжиття заходів державного контролю з боку посадових осіб Держгеонадр України. Окрім цього, 5 000 доларів США обвинуваченим у справі, за їх вимогою, було передано раніше.
Отже, у кримінальному провадженні обвинувачуються:
- посадовець Державної служби геології та надр України – в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, для себе та третьої особи за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, окремих дій з використанням наданого їй службового становища (ч. 4 ст. 368 КК України);
- директор підприємства у сфері добувної та гірничої промисловості – у пособництві до вчинення цього злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України);
- директор фінансової компанії — у пособництві до вищевказаного злочину, а також у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками його учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчиненому групою осіб, що заподіяло велику шкоду, складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вимагання передачі чужого майна з погрозою обмеження прав та законних інтересів потерпілих, вчиненому групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України).
- уповноважена особа фінансової компанії – у пособництві в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, для себе та третьої особи за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, окремих дій з використанням службового становища, протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками його учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло великої шкоди та вимаганні передачі чужого майна з погрозою обмеження прав та законних інтересів потерпілих, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 206-2 та ч. 4 ст. 189 КК України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі ТУ ДБР у місті Хмельницькому. Процесуальне керівництво — Житомирська обласна прокуратура. Оперативний супровід — ДВКР СБУ.
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