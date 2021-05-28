На Вінниччині учасників злочинного угруповання судитимуть за привласнення понад пів мільйона гривень громадян

Фігуранти, перебуваючи за ґратами, телефонували громадянам, видаючи себе за співробітників служби безпеки банку. В потерпілих випитували дані банківських карток, з яких знімали гроші.

Злочинну схему у листопаді минулого року викрили працівники відділу протидії кіберзлочинам Вінниччини спільно з детективами слідчого управління обласної поліції та оперативним відділом Вінницької виправної колонії №86 за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Четверо фігурантів телефонували громадянам під виглядом працівників банку. Приводом було нібито блокування карти або фіксування підозрілих транзакцій.

Таким чином зловмисники випитували дані банківських карт, зокрема термін дії карти та CVV-код. Надалі гроші потерпілих переводили на підконтрольні рахунки. Загальна сума збитків сягає понад пів мільйона гривень.

Шахрайську схему чоловіки «провернули» відбуваючи покарання у місці позбавлення волі за вчинення майнових злочинів.

Усім фігурантам було оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці завершили досудове розслідування, матеріали кримінального провадження та обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Кіберполіція нагадує громадянам: у жодному разі не повідомляйте стороннім дані банківської картки, адже навіть працівники банку ніколи не запитують таку інформацію.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України