Хабар за пропуск габаритного транспорту: у Херсоні викрито посадовця Чорноморського управління Укртрансбезпеки

За процесуального керівництва прокуратури Херсонської області співробітниками Головного управління Нацполіції області та Управління СБУ в області викрито співробітника Чорноморського управління Укртрансбезпеки на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даними слідства, посадовець, залучивши до протиправної діяльності третіх осіб, налагодив схему отримання неправомірної вигоди з водіїв вантажних транспортних засобів за безперешкодний проїзд габаритно-вагового комплексу. За попередніми даними, таким чином щомісячно він «заробляв» близько 1 млн грн.

Слідчі дії тривають.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Херсонської області