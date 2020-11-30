На Винниччине пенсионер избил экс-сожительницу, угрожал взорвать дом и убить полицейских

В Хмельницком районе Винницкой области 62-летний мужчина проник в жилище бывшей сожительницы, избил ее из-за отказа жить вместе, угрожал взорвать дом, а потом еще и пытался напугать полицейских, прибывших на вызов, говоря что убьет их. Пенсионер задержан за ряд правонарушений ему грозит до 15 лет заключения.



Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Винницкой области, в Хмельницкого отделения полиции обратилась женщина, которой удалось спастись.

Она рассказала про ужас, который произошел с ней. К местной жительницы в дом проник бывший сожитель. Когда хозяйка отказала гостю в примирении, он начал ее избивать.

Заявительница сбежала из дома, а ее обидчик закрылся в доме. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

На место происшествия выехал экипаж полиции. По требованию полицейских открыть двери и освободить помещение заявительницы человек отреагировал агрессивно, стал угрожать убийством инспекторам полиции и взорвать дом, включив газ.

Во время переговоров с правонарушителем один из сотрудников полиции сбил засов на двери, схватил злоумышленника и вытащил его на улицу. Во время осмотра дома оказалось, что на кухонной плите человек включил газ.

Следствием начаты уголовные производства по четырем статьям УК Украины: ч. 2 ст.15 ч.2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Правонарушителю, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Следователи будут ходатайствовать, чтобы на время следствия задержанный находился под стражей. // vinnytsianews.com