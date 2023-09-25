Вербувала українських жінок для сексексплуатації за кордоном – повідомлено про підозру львів’янці

За процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру 35-річній мешканці м. Львів, яка вербувала жінок для сексуальної експлуатації за кордоном (ч. 2 ст. 149 КК України).

За даними слідства, львів’янка, діючи у змові з особою, що перебуває у м. Амстердам Королівства Нідерланди, підшуковувала привабливих жінок, які перебували в уразливому стані через збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин.

Підозрювана пропонувала жінкам «працевлаштування» у м. Амстердам Королівства Нідерланди з метою сексуальної експлуатації, з умовою сплати їй 40 відсотків з отриманих коштів.

У ході проведення слідчих та оперативних заходів зловмисницю викрили під час спроби переправити через кордон 32-річну українку.

Наразі затриманій особі повідомлено про підозру за фактом торгівлі людьми за ч. 2 ст. 149 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися прокурорами спільно зі співробітниками Департаменту міграційної поліції, слідчими Печерського управління поліції ГУНП в м. Києві та співробітниками Головного оперативно-розшукового відділу 7 прикордонного загону ДПСУ.

Київська міська прокуратура