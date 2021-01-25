Повідомлено про підозру одному із так званих «наглядачів» за виправною колонією на Буковині

Його підозрюють у поширенні злочинного впливу та в організації каналу збуту наркотичних засобів.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області встановили, що зловмисник встановив та поширював свій злочинний вплив в установі відбування покарань. Він підбурював інших засуджених на вчинення тяжких злочинів, слідкував за дотриманням так званих злодійських законів, порушував правила перебування у виправній установі.

Сьогодні, 25 січня, на підставі отриманих доказів, «наглядачеві» повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу в установі відбування покарань) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, відповідальність за встановлення та поширення злочинного впливу з’явилася в Кримінальному кодексі України після змін, що набрали чинності в червні минулого року. Санкція нововведеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9-ти до 15-ти років

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України