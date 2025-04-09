Псевдобанкір ошукав жителя Славути на понад 60 тисяч гривень

Правоохоронці нагадують: отримавши дзвінок з банку, варто перевірити інформацію за офіційним номером банківської установи. Нікому не повідомляйте дані банківських карток, а також жодних кодів та паролів.

Так, до 65-річного жителя Славути, зателефонував шахрай, який представився працівником служби безпеки банку. Зловмисник під приводом розблокування банківської картки випитав у пенсіонера реквізити банківської картки, після чого з рахунку чоловіка зникло понад 60 тисяч гривень.

За вказаним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини події.

Якщо до вас телефонують з банку, радимо перевірити інформацію, самостійно зателефонувавши за офіційним номером вашої банківської установи. Аби не потрапити у пастку до зловмисників, нікому не повідомляйте особисті дані, реквізити банківських карток, а також жодних кодів та паролів.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області