Хабар за сприяння в ухиленні від служби – у Черкасах викрито службових осіб військово-лікарської комісії

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури викрито члена постійно діючої військово-лікарської комісії при Черкаському обласному військовому комісаріаті на вимаганні та держанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, він спільно з лікарем комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» вимагали та одержали від призовника 19 тис. грн. за сприяння в ухиленні від проходження строкової військової служби, шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів про придатність особи до призову до лав Збройних Сил України.

На цей час проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Черкаській області, оперативний супровід – Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Черкаської обласної прокуратури