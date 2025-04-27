Поліція встановлює обставини побиття експедитора в Тростянецькій громаді
Подія сталась 26 квітня в одному із сіл Гайсинського району.
Попередньо встановлено, що під час доставлення товару між експедитором та власником магазину виникла суперечка. Під час конфлікту 22-річний експедитор отримав тілесні ушкодження. Також потерпілого потім зв’язали скотчем.
За цим фактом поліцією розпочато розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії, усі учасники події встановлені.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet