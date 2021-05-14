Хабар за вплив на суддів – судитимуть колишнього прокурора з Кіровоградщини

Генеральною інспекцією Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Встановлено, що прокурор запропонувала передати їй 1000 доларів США за здійснення впливу на суддів Кропивницького апеляційного суду щодо залишення вироку суду першої інстанції без змін. У подальшому вона отримала половину вказаної суми.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні забезпечуватимуть прокурори Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора