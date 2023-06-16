Хабарі за місце в «єЧерзі» – на Волині судитимуть посадовців Укртрансбезпеки

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України) двома працівниками Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті Укртрансбезпеки.

За даними слідства, посадовці, залучивши ще колишнього колегу, вимагали та одержували від представника суб’єкта господарювання грошові кошти за організацію безперешкодного проїзду вантажних автомобілів підприємства в «Системі онлайн-бронювання місця в черзі для перетину державного кордону для міжнародних вантажних перевізників» (єЧерга) до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин».

Спільники встигли одержати 1200 доларів США (по 100 за кожен із 12 пропущених автомобілів).

Затримали їх 06 лютого 2023 року у Луцьку.

Колишнього працівника Департаменту надання адміністративних послуг на наземному транспорті Укртрансбезпеки обвинувачують у пособництві у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 368 КК України).

Досудове розслідування: Головне управління Національної поліції у Волинській області.

Викрито незаконні дії за оперативного супроводу працівників УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури