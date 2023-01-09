Хабарі за незаконну передачу в оренду спецтехніки – на Львівщині затримано посадовців стратегічних підприємств

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За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру керівнику одного із комунальних підприємств Львівщини за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду за надання послуг з проведення земельних робіт з використанням спецтехніки комунального підприємства, без укладення відповідних договорів та проведення офіційної оплати.

Вартість такої послуги становила більш як 46 тис. грн.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України під час отримання хабаря.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішуються питання про відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції Львівської області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури

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