Хабарі за незаконну передачу в оренду спецтехніки – на Львівщині затримано посадовців стратегічних підприємств

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру керівнику одного із комунальних підприємств Львівщини за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду за надання послуг з проведення земельних робіт з використанням спецтехніки комунального підприємства, без укладення відповідних договорів та проведення офіційної оплати.

Вартість такої послуги становила більш як 46 тис. грн.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України під час отримання хабаря.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішуються питання про відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції Львівської області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури