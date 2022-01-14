Хабарі за реалізацію майна підприємства — в Івано-Франківську судитимуть групу комунальників

Окружна прокуратура міста Івано-Франківська скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо трьох службовців комунального підприємства за зловживання впливом, вимагання та одержання неправомірної вигоди за реалізацію майна підприємства (ч. 2 ст.28 ,ч.2 ст. 369-2, ч.1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, головний інженер комунального підприємства, керівник теплового району та його заступник вимагали неправомірну вигоду за продаж металевих труб, які перебували на балансі підприємства. Вони реалізували майно та одержали за це 14 500 гривень та 100 доларів США.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Івано-Франківського управління поліції ГУ Нацполіції в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура