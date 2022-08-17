Хабарі за складання іспитів та сприяння у вступній кампанії – у Запоріжжі затримано декана факультету

За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя повідомлено про підозру керівниці структурного підрозділу одного з вищих навчальних закладів міста у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, декан факультету вимагала від абітурієнта за сприяння у вступі до навчального закладу на бюджетну форму навчання та студента за позитивну здачу сесії грошову винагороду на загальну суму 47 тис грн.

Жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України під час отримання всієї обумовленої суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться невідкладні слідчі дії.

Заходи з викриття проводились окружною прокуратурою спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура