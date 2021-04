Хакеры слили в сеть данные более полумиллиарда пользователей Facebook, данных украинцев там нет

Обнародованные данные включают личную информацию более 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран, в том числе более 32 миллионов записей о пользователях в США, 11 миллионов о пользователях в Великобритании, почти 10 млн о пользователях из России и 6 миллионов о пользователях в Индии. Слив включает их номера телефонов, идентификаторы Facebook, полные имена, места, даты рождения, биографические данные и — в некоторых случаях — адреса электронной почты.

Это третий по величине слив данных за всю историю Интернета. Представитель Facebook сообщил, что данные были извлечены из-за уязвимости, которую компания исправила в 2019 году.

Прошлый вариант этой базы, содержащий 370 млн. записей, был выложен в открытый доступ в середине февраля.

«База данных такого размера, содержащая личную информацию, такую как номера телефонов многих пользователей Facebook, безусловно, приведет к тому, что злоумышленники воспользуются данными для выполнения кибератак или попыток взлома», — заявил технический директор компании Hudson Rock Алон Гал.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021