Хакеры слили в сеть данные более полумиллиарда пользователей Facebook, данных украинцев там нет

В субботу пользователь в Дакнете на хакерском форуме бесплатно опубликовал базу данных с номерами телефонов и личными данными сотен миллионов пользователей Facebook.

Обнародованные данные включают личную информацию более 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран, в том числе более 32 миллионов записей о пользователях в США, 11 миллионов о пользователях в Великобритании, почти 10 млн о пользователях из России и 6 миллионов о пользователях в Индии. Слив включает их номера телефонов, идентификаторы Facebook, полные имена, места, даты рождения, биографические данные и — в некоторых случаях — адреса электронной почты.

Это третий по величине слив данных за всю историю Интернета. Представитель Facebook сообщил, что данные были извлечены из-за уязвимости, которую компания исправила в 2019 году.

Прошлый вариант этой базы, содержащий 370 млн. записей, был выложен в открытый доступ в середине февраля.

«База данных такого размера, содержащая личную информацию, такую как номера телефонов многих пользователей Facebook, безусловно, приведет к тому, что злоумышленники воспользуются данными для выполнения кибератак или попыток взлома», — заявил технический директор компании Hudson Rock Алон Гал.