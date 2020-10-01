Жительница Николаевщины отдала аферисткам ₴950 тысяч за «снятие порчи»

В Южноукраинске полицейские устанавливают аферисток, которые под предлогом снятия порчи завладели сбережениями местной пенсионерки почти в 950 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Днем 29 сентября в Южноукраинское отделения полиции 79-летняя местная жительница сообщила о том, что несколько часов назад двое неизвестных женщин обманом завладели ее деньгами и украшениями.

Женщина рассказала, что около 10:30 в тот день она по своим делам находилась возле магазина по проспекту Независимости. К ней подошли две женщины неславянской внешности, которые сообщили потерпевшей о свои сверхспособностях. Они сказали, что видят на пенсионерке смертельную порчу.

Незнакомки рассказали старушке, что могут ей помочь, проведя определенный ритуал, для которого нужны все имеющиеся деньги и ювелирные изделия, поскольку именно они собирают весь негатив. Согласившись на предложение, потерпевшая вместе с мошенницами последовала к себе домой, собрала золотые украшения и деньги (одну тысячу евро, две тысячи долларов, 650 тысяч рублей) на общую сумму почти в 950 тысяч гривен, и отдала злоумышленницам. Когда женщина поняла, что стала жертвой аферисток, те уже ушли.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас полицейские устанавливают злоумышленниц и принимают меры для их задержания. // Преступности.НЕТ