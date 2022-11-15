Халатність ексдиректора Одеського порту під час встановлення пожежної сигналізації коштувала державі ₴1,3 млн.

Прокурори Суворовської окружної прокуратури м. Одеса скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора ДП «Одеський морський торговельний порт» за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено: що експосадовець не перевірив належним чином на достовірність наданий йому на підпис підрядником акт приймання виконаних будівельних робіт, а саме відповідність обсягу фактично виконаних робіт обсягам зазначених в акті зі встановлення системи пожежної сигналізації в Одеському порту.

Зокрема, роботи з встановлення у складських та виробничих спорудах, АЗС, приміщеннях насосних з перекачування легкозаймистих та горючих рідин, складів «Червоні Пакгаузи» корпусів №2, №3, №4, №5 Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» системи пожежної сигналізації, системи передачі тривожних сповіщень, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи пожежогасіння в повному обсязі виконані не були.

Внаслідок таких халатних дій експосадовця державі завдано 1,3 млн грн шкоди, щодо відшкодування якої прокуратурою пред’явлений позов.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури