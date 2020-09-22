Халатность чиновницы обошлась государству почти в 700 000 гривен

Начальницу управления Государственной казначейской службы одного из районов Днепропетровской области подозревают в служебной халатности, которая обошлась государству почти 700 000 гривен.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В 2013 году отдел образования одной из райгосадминистраций Днепропетровской области и частная компания заключили договор капремонта общеобразовательной школы. Работы оценивали в 1,3 миллионов бюджетных гривен. Отметим, что капремонт был выполнен в положенный срок. Но часть денег (более 740 000 гривен) подрядчик так и не получил. А начальница управления Государственной казначейской службы знала о долге и понимала, что на счетах ведомства достаточно денег для оплаты, пренебрегла своими должностными обязанностями, никаких мер для расчета за выполненные работы не сделала. В результате такой халатности был нанесен ущерб почти 700 000 гривен.

Теперь осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Чиновнице сообщили о подозрении в совершении указанного преступления. Досудебное расследование продолжается.