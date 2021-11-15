Харків’янин вбив співмешканку, виніс її труп на вулицю та втік

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 38-річному раніше судимому харків’янину за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік під час сварки, вдарив співмешканку головою та, зрозумівши, що вона не дихає, виніс її труп на вулицю та втік.

Після вчинення злочину чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

15 листопада 2021 року затриманому повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури