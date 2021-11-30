Встановлено чоловіка, який надсилав поліцейським Харківщини SMS з погрозами (фото)

Невідомий систематично надсилав співробітникам поліції Харківської області смс-повідомленнями в соціальній мережі з погрозами фізичної розправи. Внутрішня безпека Нацполіції спільно зі слідчими поліції викрила зловмисника.

Неодноразові смс-повідомлення співробітникам поліції Харківщини з погрозами фізичної розправи та вбивством у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків – таку інформацію встановили оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. За цим фактом слідчі ГУНП Харківщини внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.345 Кримінального кодексу України.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що погрози поліцейським надходять від користувача соціальної мережі, мешканця одного з міст на Київщині.

Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі харківської поліції провели за місцем мешкання 48-річного чоловіка санкціонований обшук. Виявлено і вилучено мобільний телефон зловмисника, «чорнові» записи з іменами «фейкових» акаунтів та паролями доступу.

В історії переписки чоловіка збереглися вищезазначені смс-повідомлення співробітникам поліції та держслужбовцям, але пояснити мету своїх вчинків він не зміг. Остаточну правову кваліфікацію діям викритої особи буде надано згодом.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України