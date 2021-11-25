Харків’янина, який підозрюється у вбивстві рідного брата, взято під варту

Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 23 листопада 2021 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 26-річному харків’янину, який підозрюється у вбивстві рідного брата (ч. 1 ст. 115 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2021 року чоловік, перебуваючи в квартирі зі своїм братом та його дівчиною, почав сваритись з ним.

Під час конфлікту чоловік наніс брату удари молотком по голові, від яких він впав на підлогу, а чоловік пішов з квартири.

Дівчина потерпілого викликала швидку допомогу, після якої чоловіка було доставлено до лікарні, де менш ніж через добу він помер.

Після вчинення злочину 26-річного харків’янина затримано в порядку ст. 208 КПК України та в подальшому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури