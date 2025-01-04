Харків’янка зарізала свого чоловіка в новорічну ніч

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 51-річній жінці в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, в ніч з 31 грудня 2024 року на 1 січня 2025 року в одній з квартир по вул. Антонова в Харкові компанія з декількох людей зустрічала Новий рік. Святкове застілля з алкоголем переросло у конфлікт між подружжям. У ході сварки жінка схопила кухонний ніж і вдарила ним свого чоловіка декілька разів в область шиї та голови.

За викликом на місце події прибули медики і госпіталізували 34-річного потерпілого, однак врятувати його життя не вдалось — за декілька годин чоловік помер у лікарні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування — СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури