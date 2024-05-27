Російський удар по «Епіцентру» в Харкові: кількість загиблих зросла до 18 людей

Зниклими безвісти залишаються п’ятеро осіб.

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по Харкову 25 травня знову зросла. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

“Оновлена інформація щодо загиблих в торгівельно у центрі. Кількість загиблих зросла до 18”, – написав очільник ОВА.

Синєгубов додав, що поранення отримали 48 людей. Водночас зниклими безвісти залишаються п’ятеро людей.

Російські війська у суботу, 25 травня, вдарили по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові. Ще один удар тоді прийшовся по Центральному парку. За кілька годин окупанти знову атакували місто. Під ударом опинився район житлової забудови в центрі міста.

Пожежу в «Епіцентрі» вдалося ліквідувати лише вранці, 26 травня. Вона тривала понад 16 годин. Через удар та спровоковану ним пожежу вогонь швидко поширився на площу понад 13 тис. кв. м. // Дзеркало тижня