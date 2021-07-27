Харків’янку засудили за побиття поліцейських у Львові

Уродженка Харкова обікрала магазин у Львові, після чого побила поліцейських



Жінка нанесла травми правоохоронцям, які приїхали її затримувати, йдеться у вироку Залізничного районного суду Львова.

Обвинувачена – безробітна уродженка Харкова.

Встановлено, що ввечері 26 травня 2021 року жінка у ТРЦ “Вікторія Гарденс” на вулиці Кульпарківській у Львові вкрала з прилавка жіночу сумочку вартістю 3,3 тис. грн, вийшла за межі магазину, але охоронці торгового центру її зупинили. На місце викликали працівників поліції.

Під час затримання жінка чинила опір та нанесла травми двом поліцейським. У одного зафіксували травму лівого ока, у другого – крововиливи та садна верхньої губи.

Під час суду харків’янка повідомила, що в момент злочину перебувала в стані алкогольного сп’яніння і “сама не очікувала від себе такої поведінки”.

Суд визнав жінку винною в скоєнні злочинів за ч.1 ст. 185, ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді одного року позбавлення волі з іспитовим терміном у один рік. // Діло