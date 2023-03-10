Харків‘янин передавав окупантам відомості про місця базування ЗСУ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 41-річного харків‘янина за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення та розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 41-річний ніде не працюючий чоловік на завдання представників держави-агресора збирав інформацію про місця розташування українських військових у Харкові.

Відомості він надсилав російським кураторам у вигляді електронних координат та відміток на карті через один з месенджерів. Вказана інформація була необхідна окупантам для нанесення прицільних ракетних ударів по Харкову.

Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура