Харків‘янин передавав окупантам відомості про місця базування ЗСУ
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 41-річного харків‘янина за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення та розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 41-річний ніде не працюючий чоловік на завдання представників держави-агресора збирав інформацію про місця розташування українських військових у Харкові.
Відомості він надсилав російським кураторам у вигляді електронних координат та відміток на карті через один з месенджерів. Вказана інформація була необхідна окупантам для нанесення прицільних ракетних ударів по Харкову.
Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.
Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet