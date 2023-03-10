Харків‘янин передавав окупантам відомості про місця базування ЗСУ

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Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 41-річного харків‘янина за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення та розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 41-річний ніде не працюючий чоловік на завдання представників держави-агресора збирав інформацію про місця розташування українських військових у Харкові.

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Відомості він надсилав російським кураторам у вигляді електронних координат та відміток на карті через один з месенджерів. Вказана інформація була необхідна окупантам для нанесення прицільних ракетних ударів по Харкову.

Возможно, это изображение один или несколько человек и текст «+7ዚ주ቲ ожидание сети. добавить zоя B контакты 27 декабря доброе утро, нужно как To активизировать работу...походи по городу, глянь где могут базироватся военные 11:27 либо, может в разговорах тебе что το будут говорить 11:28 друзья, знакомые и тд. HO конкретно не спрашивай, завуалировано 11:28 хорошо знаю одно место точно где они базируются,там камеры установили,отремонтировал... единственное переживаю,там очень близко живут родные.. я сообщу могу фото сделать.. 11:37 A еще видел внедорожник кракенов на в харькове, видно они там охраняют.. 11:40 харквськаксей не сочти за наглость,помоги обласна много деньгами K г.если прокуратурао To печально,а я все узнаю»

Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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