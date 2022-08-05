Харків’янина підозрюють у співпраці з розвідкою спецслужб РФ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 37-річному харків’янину повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Чоловік підозрюється у державній зраді (ч. ч. 1, 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, чоловік у період з лютого по квітень 2022 року через заборонену в Україні соціальну мережу передавав іншим особам інформацію про адміністративні будівлі та інші об’єкти, розташовані в Харкові, а також дані про місця дислокації ЗСУ. У подальшому за координатами, які передавав підозрюваний, окупанти обстрілювали місто.

Встановлено, що користувачі акаунтів, яким передавав дані чоловік, належать до агентурного апарату органів розвідки спецслужб РФ.

6 липня в ході санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваного проведено огляд комп’ютерної техніки, за допомогою якої він здійснював свою підривну діяльність.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура