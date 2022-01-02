Женщина продала свою 5-летнюю дочь знакомому, который изнасиловал и убил девочку

В США 35-летняя женщина Келли Силп продала знакомому мужчине свою 5-летнюю дочь. Он изнасиловал и убил девочку.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nypost.

Силп обвиняют в том, что она продала убийце свою дочь.

Подозреваемая все отрицает и на одном из телешоу заявила, что “дочь была смыслом ее жизни”.

Она утверждает, что девочку 13 декабря якобы похитили из дома. Однако у прокуроров другая версия: они считают, что мать продала для сексуальной эксплуатации 5-летнюю девочку 37-летнему Джереми Уильямсу. После этого он изнасиловал и задушил ребенка. Ее тело нашли в доме Уильямса в г. Феникс-Сити, в штате Алабама.

Отец 5-летней девочки Кори Холланд назвал подозреваемую “чудовищем”. Он добавил, что будет настаивать на справедливом наказании для женщины.

Расследование продолжается.