Женщина продала свою 5-летнюю дочь знакомому, который изнасиловал и убил девочку
В США 35-летняя женщина Келли Силп продала знакомому мужчине свою 5-летнюю дочь. Он изнасиловал и убил девочку.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nypost.
Силп обвиняют в том, что она продала убийце свою дочь.
Подозреваемая все отрицает и на одном из телешоу заявила, что “дочь была смыслом ее жизни”.
Она утверждает, что девочку 13 декабря якобы похитили из дома. Однако у прокуроров другая версия: они считают, что мать продала для сексуальной эксплуатации 5-летнюю девочку 37-летнему Джереми Уильямсу. После этого он изнасиловал и задушил ребенка. Ее тело нашли в доме Уильямса в г. Феникс-Сити, в штате Алабама.
Отец 5-летней девочки Кори Холланд назвал подозреваемую “чудовищем”. Он добавил, что будет настаивать на справедливом наказании для женщины.
Расследование продолжается.Tweet