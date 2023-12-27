Харківський шахрай ошукав людей під виглядом працевлаштування у ЄС

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 26-річному чоловіку за фактами шахрайства (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, протягом 2023 року харківʼянин розміщував на сайтах фейкові оголошення з приводу нібито працевлаштування за кордоном, а саме у країнах Європейського Союзу.

Правоохоронці встановили, що головною умовою підозрюваного була передплата за отримання пакета документів за бронювання вакансії та страхування для подальшої роботи. Суми були різні: від 4000 до 15000 гривень.

Після отримання грошей на банківську картку зловмисник зникав.

Правоохоронці викрили шахрая. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура