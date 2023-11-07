У столиці затримали чоловіка, який намагався підкупити поліцейського

Правопорушник пропонував правоохоронцю хабар щомісяця, аби працівники поліції не заважали функціонуванню місця розпусти. Відтепер фігуранту загрожує до 8 років ув’язнення.

До управління внутрішньої безпеки у м. Києві звернувся начальник одного із секторів поліції Печерського управління поліції та повідомив, що йому запропонували неправомірну вигоду.

Як з’ясувалося, правоохоронці виявили функціонування місця розпусти в одній із квартир на бульварі Миколи Міхновського. Аби не нести покарання за скоєне та продовжувати займатися незаконною діяльністю, чоловік вирішив домовитись із працівником поліції та запропонував йому хабар. Кожного місяця правопорушник обіцяв 300 доларів за те, аби правоохоронець не вживав заходів реагування щодо борделю.

Оперативники управління внутрішньої безпеки разом зі слідчими Печерського управління поліції затримали порушника у службовому кабінеті посадовця поліції одразу після передачі частини неправомірної вигоди – 18 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець іншої держави, 1984 року народження, неодноразово судимий за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Йому оголошено про підозру скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. За спробу підкупу службової особи чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Окрім цього, слідчі проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України – створення або утримання місць розпусти і звідництво.

Відділ комунікації поліції Києва