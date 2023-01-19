Судитимуть податківицю з Ізюма, яка організовувала фільтраційні заходи та здавала окупантам українських патріотів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо старшого державного ревізора-інспектора Ізюмського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб ГУ ДПС у Харківській області за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Ізюм податківиця активно співпрацювала з представниками РФ.

Жінка обійняла посаду в псевдоадміністрації та виконувала обов’язки зі здійснення підбору кадрів та оформлення місцевих як працівників комунальних і інших служб.

Також зрадниця проводила фільтраційні заходи. Вона виявляла проукраїнських громадян з метою створення недопущення їхньої протидії для утвердження влади РФ на території України.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура