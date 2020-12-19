Харьковчанин хотел получить 7 тысяч долларов, а получит до 3 лет тюрьмы

Мошенник пытался выманить $7000 у 63-летнего жителя Харькова, уверяя, будто сына последнего задержала полиция. Но полиция задержала его самого.

Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Вчера, 17 декабря, в Новобаварский отдел полиции обратился 63-летний харьковчанин и сообщил, что ему позвонил неизвестный и сказал, что его сына задержали за совершение преступления, и он находится в полиции. Чтобы задержанный сын избежал уголовной ответственности, отцу предложили заплатить $7000.

Но не на того напали. Мужчина сразу связался с сыном, выяснил, что никаких преступлений он не совершал и никем не задержан, и сам отправился в полицию. В ходе проведения оперативных мероприятий правонарушитель был разоблачен. Им оказался ранее не судимый 34-летний харьковчанин.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 190 УК (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Пользуясь случаем, полиция напоминает гражданам: в случае получения подобных телефонных звонков ни в коем случае не нужно отправлять или передавать средства неизвестным, а лучше сразу позвонить «102».