Харьковчанку, которая отрезала голову дочери, признали психически невменяемой

Татьяна Пьянова, которая отрезала голову своей дочери и носила ее в пакете, признана “страдающей хроническим психическим заболеванием, что лишало подозреваемую возможности осознавать свои действия”. Поэтому суд принял решение принудительно госпитализировать женщину в психиатрическое учреждение со строгим режимом, – сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

В настоящее время Пьянова содержится в СИЗО до истечения срока на апелляционное обжалование – 30 дней, после чего будет отравлена в психиатрическую больницу.

“По результатам предварительного расследования данных о причастности других лиц к этому преступлению не установлено”, – сообщил Чубенко.

Напомним, что Киевский районный суд Харькова поддержал ходатайство прокуратуры о экспертизе подозреваемой в убийстве малолетней дочери. Подозреваемую направили на психиатрическую экспертизу в Днепр. // Объектив