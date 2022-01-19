Харьковский «мажор» прямо в зале суда нахамил семье убитого им в ДТП

Это произошло во время перерыва в судебном заседании.

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове Николай Харьковский по-хамски ответил родственникам погибшего мужчины. Сегодня суд избирает ему меру пресечения, СМИ заметили, как 16-летний «мажор» улыбается во время заседания.

Перепалка случилась во время перерыва, ее видео опубликовало «Суспільне«.

В частности, дочь жертвы Анастасия Носова спросила Харьковского о причине улыбки на его лице. В ответ за него вступилась адвокат подозреваемого, попросив «не провоцировать». В это время фигурант сказал в сторону Носовой: «Бухим меньше ездить надо». Сделал он это так, чтобы женщина не услышала. После очередной ее ремарки Харьковский заявил: «Цирк Шапито».

Смертельное ДТП с участием 16-летнего мажора Николая Харьковского

26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, троих пассажиров Infiniti — двух юношей 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами госпитализировали.

Водителя Infiniti задержали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

В ходе досудебного расследования было проведено несколько экспертиз, которые, в частности, подтверждают факт вменяемости Харьковского, а также то, что именно он находился за рулем Infiniti. Кроме того, установлена скорость движения этого авто на момент ДТП — 180 км/ч.

Находясь в медицинском учреждении, водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.

Досудебным расследованием установлено, что на момент ДТП автомобиль Infiniti находился в исправном состоянии, в том числе тормозная и управляющая системы.

Водителю Infiniti грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Также в прокуратуре отмечают, что сейчас проводится следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 Уголовного кодекса).

Кроме того, в отдельном уголовном производстве расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч. 1, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса).

УНИАН