Харьковского таможенника посадили на шесть лет за вымогательство денег

Ленинский райсуд Харькова приговорил главного инспектора таможенного поста «Песочин» Харьковской области к шести годам тюремного заключения с конфискацией всего имущества за систематическое вымогательство взяток у предпринимателей. О

б этом редакция 368.media узнала из решения суда.

Таможенника судили по ч. 3 ст. 368 УК за создание коррупционной схемы вымогательства и систематические поборы с предпринимателей. К примеру, в августе 2016-го он получил от предпринимателя 14,5 тыс. гривен за растаможку 10 посылок и еще 10 тыс. гривен за оформление грузовика с товаром.

В начале сентября 2016-го, уже у другого коммерсанта, — еще девять тыс. гривен за оформление груза на автотранспорте, посылок и отсылку образцов текстиля. В тот жен день, 7 сентября, от еще одного предпринимателя он получил почти 281 тыс. гривен оптом за таможенное оформление 55 поставок. Общая сумма полученных им взяток, по данным следствия, таким образом составила более 300 тыс. гривен.

Интересно, что в судебном заседании обвиняемый таможенник свою вину полностью отрицал, обвинив СБУ и прокуратуру в провокации. По его словам, 7 сентября 2016-го, когда его задержали, деньги, которые у него нашли, ему якобы подарили жена, родственники и коллеги на день рождения, а с собой он их носил, чтобы внести предоплату в кафе для празднования своего пятидесятилетнего юбилея.

Тем не менее, показаний свидетелей и доказательств, собранных следствием, хватило для доказательства вины таможенника и без его признания — суд приговорил его к шести годам тюремного заключения и конфискации всего имущества, а также запретил занимать должности в правоохранительных органах на три года.

Что касается срока заключения, то ему засчитали год, проведенный в СИЗО, из расчета день за два — в местах лишения свободы он проведет еще четыре года.