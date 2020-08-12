Хищение ₴730 млн. в «Нафтогазе»: в деле пять новых подозреваемых

Сотрудники НАБУ и САП сообщили пяти фигурантам о подозрении в завладении имуществом государства (природным газом) в лице НАК «Нафтогаз Украины» стоимостью более 729,8 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Это второй эпизод совершения подозреваемыми аналогичного преступления. Ранее правоохранители расследовали дело о хищении газа на 1,4 млрд гривен, которое слушается в суде с декабря 2019 года.

Таким образом общая сумма хищений по двум эпизодам составляет более 2,1 млрд гривен. Среди подозреваемых: двое бывших директоров — ООО «Энергия-Новый Раздел» и ООО «Энергия — Новояворовск», бывший технический директор ООО «Энергия-Новый Раздел», бывший финансовый директор двух предприятий — ООО «Энергия-Новый Раздел» и ООО «Энергия — Новояворовск», а также ФЛП — организатор схемы, советник директора ООО «Энергия».

По данным следствия, директора предприятий-владельцев Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области в течение 2016-2017 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК «Нафтогаз Украины» природного газа для производства тепловой энергии населению. Для удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам существенно ниже рыночных.

В результате, прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Таким образом, по мнению детективов НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером убытков, причиненных НАК «Нафтогаз Украины» в результате реализации коррупционной схемы.

Согласно выводам экспертиз, в 2016-2017 годах участники преступления организовали завладение 151,8 млн куб. м природного газа в пользу ООО «Энергия-Новый Раздел» и ООО «Энергия — Новояворовск». Таким образом, НАК «Нафтогаз Украины» нанесен ущерб в размере 729,8 млн гривен.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2018 года. В декабре 2019 года прокурор САП направили в суд дело о завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК «Нафтогаз Украины». Сейчас рассмотрение дела находится на стадии предварительного судебного заседания. В рамках расследования на целостные имущественные комплексы «Новороздольска ТЭЦ» и ​​«Новояворовск ТЭЦ» наложен арест. // 368.media