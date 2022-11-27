Хмельничанин отримав вирок за вбивство червонокнижного лося та спробу відкупитись від поліцейських

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винним 35-річного хмельничанина у незаконному полюванні та пропозиції і наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369-2, ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України).

35-річний чоловік вбив червонокнижну тварину, а тоді спробував підкупити правоохоронців. Інцидент трапився ще в листопаді 2019 року у масиві Державного підприємства «Славутське лісове господарство».

Мисливець мав ліцензію на полювання на козулю, але підстрелив лося, який занесений до Червоної книги. Своїми діями він завдав збитків державі на 130 тис грн.

Чоловік хотів уникнути покарання і спробував підкупити правоохоронців, пропонуючи хабар. В момент передачі грошей його затримали.

Вироком Славутського міськрайонного суду зловмиснику призначено покарання у виді 68 тис грн штрафу. Також він відшкодує 130 тис грн на користь ДП «Славутське лісове господарство».

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури