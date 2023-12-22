Хмельницька міськрада заплатить ₴14,8 млн. засудженому на три роки хулігану

Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради уклало угоду вартістю 14,8 млн грн з ТОВ «Торговий Дім «Кип і Ко», якою передбачено придбання кам’яної солі з антизлежувачем для посипання доріг. Як з’ясувалося, власник цієї компанії Петро П’ятков засуджений до трьох років позбавлення волі за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, а його мати оголошена у розшук за колаборацію з росіянами.

Згідно з угодою, ТОВ «Торговий Дім «Кип і Ко» до 20 грудня 2023 року має поставити 2312 тонн кам’яної солі комунальному підприємству Хмельницької міськради. У вартість угоди включена також доставка товару, країною походження якого вказана Німеччина.

На торгах була і дешевша на 360 тис. грн пропозиція від «Євразійської торговельної групи» (14,5 млн грн), але її відхилили, бо раніше ця компанія прострочила строки поставки солі цьому ж замовнику.

Власником та директором ТОВ «Торговий Дім «Кип і Ко» є виходець з окупованого Алчевська Петро П’ятков, який також є одним з засновників ТОВ «Шел-Індастрі» та організації «Благодійний Фонд Допомоги Дітям Донбасу». У жовтні 2023 року Дарницький районний суд Києва призначив Петру П’яткову три роки позбавлення волі за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї (у вироку детально описаний перебіг конфлікту). Втім, вирок наразі не вступив у законну силу, бо засуджений подав апеляційну скаргу.

Варто також зауважити, що його мати Наталія Пяткова з 2014 року і донедавна працювала так званою «головою адміністрації» окупованого Алчевська. З 2015 року вона перебуває в розшуку МВС та переховується від органів слідства. Також Наталія Пяткова включена у санкційний список НАЗК. // NGL.media