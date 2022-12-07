Хмельницького адвоката, пійманого із грошима «для судді», помістили під цілодобовий домашній арешт

Печерський райсуд Києва відмовив слідчому Головного управління Нацполіції у взятті під варту адвоката, який підозрюється в отриманні неправомірної вигоди за вплив на суддю.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу суду.

30 серпня цього року поліція склала адмінпротокол на водія за ч.1 ст.130 КУпАП. 12 вересня чоловік зателефонував раніше незнайомому адвокатові з приводу правоової допомоги під час слухання справи в Хмельницькому міськрайонному суді.

За кілька годин адвокат і клієнт зустрілися. Причому перший повідомив, що вже знає про розгляд судом справи про адміністративне правопорушення. Адвокат сказв, що позитивне вирішення справи коштуватиме 1500 доларів. У подальшому, як ідеться у матеріалах справи, під контролем правоохорнців цю суму передали адвокатові. Але 1 листопада при затриманні біля приміщення суду в нього вилучили тільки 1200. Куди поділися решта коштів наразі не пояснюється. Відомо, що будівлю суду також обшукали.

Адвоката підозрюють в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення суддею, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Захисник підозрюваного заперечував проти тримання під вартою, посилаючись на відсутність вагомості наявних доказів про вчинення його клієнтом злочину.

Суд врахував дані про особу підозрюваного, який раніше не судимий, має постійне місце проживання та родину, міцні соціальні зв’язки, стан здоров’я. Відтак було вирішено, що цілодобового домашнього арешту вистачить для запобігання ризикам.