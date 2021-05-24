Мошенник оформил онлайн-кредиты на 37 человек и присвоил деньги

В Национальную полицию Украины обратился гражданин ромской национальности из Закарпатья. В своем заявлении он указал, что неизвестные украли с его банковской карты 4 тыс. гривен. В ходе расследования (ЕРДР №12020070040001021) выяснилось, что кто-то использовал персональные данные цыган, чтобы оформлять на них онлайн-кредиты на сайте Moneyveo.

Все потерпевшие были держателями карт Приватбанка и, получив по суду доступ к данным, охраняемым банковской тайной, правоохранители установили подозреваемого, который был конечным выгодополучателем аферы.

В общих чертах, схема мошенничества выглядела следующим образом: без ведома потерпевших, мошеннику удалось завладеть их персональными данными, включая паспортные данные и код налогоплательщика, а также дубликаты банковских карт и sim-карт, привязанных к ним мобильных номеров. В материалах судебного производства не раскрывается источник происхождения этих данных, но при большом желании, подобные сведения можно найти и приобрести в интернете. Используя доступные ему персональные данные, злоумышленник оформлял онлайн-кредиты на сайте Moneyveo.

Далее, при помощи дубликата сим-карты жертвы, мошенник регистрировался со своего мобильного телефона в системе онлайн-банкинга Приват24 и переводил полученный займ с карты жертвы на свой счет. Иногда, часть денег он обналичивал в одном и том же банкомате города Мукачево, что, конечно же, было не очень умно с его стороны и сыграло на руку следствию.

Всего жертвами мошенника оказались 37 ромов, каждый из которых «задолжал» сервису Moneyveo от 1700, до 8250 гривен. Общая сумма причиненного ущерба составила более 174 тыс. гривен.

Когда правоохранители предъявили мошеннику подозрение в нарушении Уголовного кодекса Украины по статьям 190 (мошенничество), ст. 200 (незаконные действия с платежными документами, банковскими картами и электронными платежами) и ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных систем), подозреваемый раскаялся и стал сотрудничать со следствием.

По совокупности статей, суд определил обвиняемому наказание в виде лишения свободы, сроком на 5 лет. Однако вместо столь сурового, но заслуженного наказания, в итоге мошенник получил лишь испытательный срок — 2 года, в течение которых он может оставаться на свободе, если повторно не совершит аналогичного преступления. Основанием для такого решения стало соглашение о добровольном признании вины между прокурором и обвиняемым.

Андрей Майданик, InternetUA