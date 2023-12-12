До 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який передавав наркотики у колонію на Київщині     

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав мешканця Київщини винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, збуті наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України).



Прокурори в суді довели, що засуджений вступив у змову з в’язнем однієї з виправних колоній Київської області. За вказівкою чоловіка він придбав наркотики та сильнодіючі лікарські засоби. Інспектор колонії забирав придбані речовини у заздалегідь визначених місцях та проносив їх на територію виправної колонії, після чого передавав особі, що відбувала там покарання. Останній розповсюджував отриманий «товар» особам, що утримуються у закладі.

Враховуючи доводи прокурора, суд визнав його винним та призначив покарання – 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Раніше ув’язненого засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Судовий розгляд за обвинуваченням інспектора колонії триває.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Києві.

Київська обласна прокуратура