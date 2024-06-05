Хочеш працювати на маршруті – плати по ₴40 000 на тиждень столичному чинуші

За систематичне вимагання грошей з перевізників повідомлено про підозру заступнику начальника Департаменту КМДА та директору транспортного підприємства.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та керівнику транспортного підприємства, що виступав у якості посередника, в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За версією сторони обвинувачення, упродовж 2024 року заступник начальника Департаменту в односторонньому порядку ініціював розірвання договору про здійснення пасажирських перевезень на одному з міських автобусних маршрутів.

Після цього тимчасово працювати на цьому маршруті дозволили компанії, директор якої мав зв’язки із посадовцем і через нього запропонували шукати «компроміс».

У якості «компромісу» необхідно було щотижня платити по 40 тисяч гривень за право возити пасажирів на маршруті. Тобто кожен автобус за будній день мав платити посадовцям КМДА 800 гривень, за вихідний – 600.

В ході досудового розслідування задокументовано низку фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму 280 тис. гривень.

Київська міська прокуратура