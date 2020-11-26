Инкассатор устроил стрельбу на столичной Оболони

В Оболонском районе Киева 25 ноября около 21:30 инкассатор обстрелял многоэтажку.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, компания из четверых мужчин вела себя неадекватно.

По словам очевидцев, на замечания прохожих не реагировала, а потом один из мужчин стал стрелять по многоэтажному дому на Оболонском проспекте, в том числе по окнам.

Жильцы дома вызвали полицию. На место были отправлены автопатрули и следственно-оперативная группа.

«Компанию, подпадающую под ориентировку, нашли поблизости. У одного из мужчин оказался травматический пистолет (и разрешение на него). Также у стрелка при себе было удостоверение участника боевых действий и служебное удостоверение инкассатора», – рассказал собеседник.

Стрелок – 30-летний местный житель, проживающий также на Оболонском проспекте.

Источник отметил, что во время стрельбы никто не пострадал.

Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 296 УК Украины.

Стрелок задержан, решается вопрос о сообщении подозрения и избрания меры пресечения в виде взятия под стражу.