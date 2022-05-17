Жителя Ізмаїлу судитимуть за погрозу вбивством матері

46-річному чоловіку інкримінують злочин, передбачений статтею 129 Кримінального кодексу України.

66-річна жінка не витримала образ сина під час побутової сварки і подзвонила в поліцію. Співробітники сектору боротьби з домашнім насильством провели бесіду з сімейним дебоширом і склали відносно нього протокол за вчинення домашнього насильства, передбаченого ч.1 ст.173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак чоловік не вгамувався і навіть схопився за ніж. Вдруге з ним вже спілкувалися працівники сектору дізнання.

Дізнавачі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури кваліфікували дії правопорушника як погрозу вбивством і оголосили фігуранту підозру. Справу скеровано до суду. Тепер зловмиснику загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

Правоохоронці наголошують громадянам: якщо ви, ваші родичі чи знайомі потерпають від фізичного, психологічного, економічного або сексуального насильства, не замовчуйте цього, а відразу ж звертайтеся в поліцію за номером «102». Також в Україні функціонує урядова гаряча лінія, яка надає психологічні консультації та підтримку постраждалим за номером 1547.

Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області